Programación deportiva para este miércoles 10 de marzo

WIN SPORTS +

4 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Orsomarso vs. Valledupar

6 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Tigres vs. Bogotá

8:05 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Barranquilla vs. Quindío

ESPN

10:15 a. m.: CICLISMO – Tirreno Adriático: etapa #1

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: PSG vs. Barcelona

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Universidad de Chile vs. San Lorenzo



ESPN 2

6:30 a. m.: TENIS – ATP 250 de Doha: segunda ronda

1 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester City vs. Southampton

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: U. Católica vs. Libertad

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Caracas vs. Junior



ESPN 3

8 a. m.: CICLISMO – París-Niza: etapa #4

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Mavericks de Dalls vs. Spurs de San Antonio



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Liverpool vs. Leipzig



FOX SPORTS 2

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Gremio vs. Ayacucho



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Athletic Club



CANAL 612

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Olympique de Marsella vs. Rennes



TYC SPORTS

3:10 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Banfield vs. Atlético Güemes



DEPORTES