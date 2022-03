Este domingo, 13 de marzo, el fútbol colombiano tendrá una pausa producto de la jornada de elecciones en el país. Sin embargo, el deporte mundial tiene grandes eventos.



(Puede leer: Luis Díaz brilla y los hinchas del Liverpool cantan: '¡Nos tiene locos!').

Domingo 13 de marzo

Facebook Twitter Linkedin

Este domingo es la última etapa de la Tirreno-Adriático. Foto: EFE

ESPN2

8 a. m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Sevilla.

10:15 a. m., Real Betis vs. Athletic Club.



CARACOL SPORTS / SEÑAL HD2

9:00 a. m.: etapa final de la París-Niza.

STAR +

9 a. m.: fútbol de Italia, Hellas Verona vs. Nápoles.

9 a. m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Wolves.

9 a. m.: Chelsea vs. Newcastle.

12 a. m: fútbol de Italia, Atalanta vs. Génova.

8:20 p.m. (Apróx) Indian Wells, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal vs. Jannik Sinner y Sebastian Korda.



DIRECTV

8 a. m.: etapa final de la Tirreno-Adriático



ESPN 3

8 p. m.: NBA, Phoenix vs. LA Lakers



DEPORTES