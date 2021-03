Programación deportiva para este viernes 19 de marzo

ESPN 2

8 a. m. Tenis: Abierto Mexicano.

8 p. m. Baloncesto, NBA: Chicago Bulls vs. Denver Nuggets.

ESPN 3

3 p. m. Fútbol, Premier League: Fulham vs. Leeds United.



Golf Latin America

1 p. m. Golf, PGA Tour: Honda Classic, segunda ronda.



TyC Sports

5 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Newell’s Old Boys vs. Unión de Santa Fe.



Win Sports

7:40 p. m. Fútbol colombiano: Jaguares vs. Águilas Doradas.



Win Sports +

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Galatasaray vs. Rizespor.

2:30 p. m. Fútbol, Bundesliga: Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig.



