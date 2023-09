Canal Caracol

9 a. m. Vuelta a España, etapa 13

6 p. m. Eliminatorias al Mundial: Uruguay vs. Chile

7:45 p. m. Eliminatorias al Mundial: Brasil vs. Bolivia

Canal RCN

ESPN

6:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 13



ESPN2

10:50 a. m. Eliminatorias Eurocopa: Georgia vs. España

2 y 6 p. m. Tenis: US Open, semifinal masculina



ESPN3

1:30 p. m. Eliminatorias Eurocopa: Croacia vs. Lituania.



Win Sports y Win Sports +

7:40 p. m. Liga BetPlay: Pasto vs. Jaguares



