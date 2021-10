Programación deportiva para este viernes 8 de octubre

Directv Sports

Canal 610

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Letonia vs. Países Bajos.

Canal 612

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Chipre vs. Croacia.

Canal 613

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Rusia vs. Eslovaquia.

Canal 614

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Turquía vs. Noruega.

Directv GO

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Estonia vs. Bielorrusia.

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Gibraltar vs. Montenegro.

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Malta vs. Eslovenia.

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Islandia vs. Armenia.

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Liechtenstein vs. Macedonia del Norte.



ESPN

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Alemania vs. Rumania.



ESPN2

6:50 a. m. Fórmula 1: ensayos del Gran Premio de Turquía.

1 p. m. Tenis: Indian Wells, primera ronda.



ESPN3

1:45 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: República Checa vs. Gales.

4 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Cerveceros de Milwaukee vs. Bravos de Atlanta.



ESPN Extra

8 p. m. Tenis: Indian Wells, primera ronda.



Fox Sports 2

1 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Medias Blancas de Chicago vs. Astros de Houston.



Golf Latin America

4 p. m. PGA Tour: Shriners Hospitals for Children, segunda ronda.



Win Sports

4 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Jaguares vs. Pasto.

6 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera.



Win Sports +

8:05 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Medellín vs. Envigado.



