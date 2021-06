Programación deportiva para este viernes 4 de junio

Directv Sports - Canal 610

12 m. Fútbol, partido amistoso: España vs. Portugal.



Canal 612

1:30 p. m. Fútbol, partido amistoso: Italia vs. Rep. Checa.

ESPN

5 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Racing vs. Colón



ESPN Extra

8:05 a. m. Ciclismo: Criterium Dauphiné, etapa 6.



ESPN 2

10 a. m. Tenis: Roland Garros.



ESPN 3

6 p.m. Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees vs. Medias Rojas.



Golf Latin America

2 p.m. PGA Tour Memorial Tournament.



Win Sports

7:30 p. m. Liga profesional de Baloncesto: Titanes vs. Tigrillos.



Win Sports +

3 p. m. Fútbol colombiano: Cali vs. Tolima.



DEPORTES