WIN SPORTS

10:30 A. M.: Clásico RCN, etapa 7

DIRECTV

2 P. M.: fútbol de España, Barcelona vs. Sevilla



ESPN 2

5:50 A. M. Golf, Copa Ryder, primera ronda.

1:30 P. M.: fútbol de Alemania, Hoffenheim vs. Borussia Dortmund



ESPN 3

2 P. M.: fútbol de Francia, Racing de Estrasburgo vs. Lens



WIN SPORTS +

6 P. M. Liga: Jaguares vs. Junior

8:10 P. M. Tolima vs. Boyacá Chicó



DEPORTES

Más noticias de Deportes