Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 19



Directv Sports

Canal 612

6:30 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 19

ESPN

11 a. m. Fútbol: sorteo de los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana.



ESPN2

1:45 p. m. Tenis: Roland Garros, tercera ronda



ESPN Extra

10:30 a. m. Tenis: Roland Garros, tercera ronda

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Tampa Bay Rays vs. NY Yankees



Star+

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Boston Celtics vs. Miami Heat



Win Sports +

6 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Bogotá vs. Quindío.



Golf Latin America

12 m. Champions Tour: Senior PGA Championship, segunda ronda.

3 p. m. PGA Tour: Charles Schwab Challenge, segunda ronda



DEPORTES