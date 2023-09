DSports

2 p. m. Liga española: Alavés vs. Athlétic de Bilbao

ESPN2

4 a. m. Preolímpico de voleibol femenino: Colombia vs. Corea

1:30 p. m. Serie A: Lecce vs. Genoa



ESPN3

2:30 p. m. Tenis: Laver Cup, día 1



Star+

11:20 a. m. Serie A: Salernitana vs. Frosinone

1:20 p. m. Bundesliga: Stuttgart vs. Darmstadt 98

1:45 p. m. Preolímpico de voleibol femenino: Italia vs. EE. UU.

1:50 p. m. Liga de Francia: Mónaco vs. Niza

6 p. m. Campeonato Brasileño: Corinthians vs. Botafogo



Win Sports

4:30 p. m. Liga: Jaguares vs. Alianza Petrolera



Win Sports +

6:40 p. m. Liga: Once Caldas vs. La Equidad

8:50 p. m. Liga: Cali vs. Medellín



