Programación deportiva para este viernes 20 de noviembre

Canal RCN

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia, etapa 8.



Directv Sports

Canal 610

3 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Mónaco vs. PSG.

Canal 612

1 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Rennes vs. Burdeos.



ESPN

9 a. m. Tenis: Masters de Londres.



ESPN 3

3 p. m. Fútbol, Liga de España: Osasuna vs. Huesca.

6 p. m. Tenis: ATP Challenger de Guayaquil.



Golf Latin America

1 p. m. Golf, PGA Tour: RSM Classic, segunda ronda.



Señal Colombia

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia, etapa 8.



TyC Sports

3 p. m. Fútbol argentine: Arsenal vs. Unión.



Win Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia, etapa 8.



Win Sports +

3 p. m. Fútbol, Liga Femenina: Junior vs. Cali.



DEPORTES