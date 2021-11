Programación deportiva para este viernes 19 de noviembre

Directv Sports

Canal 610

3 p. m. Fútbol, Liga de España: Levante vs. Athlétic.

ESPN2

2:30 p. m. Fútbol, Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich.

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Boston Celtics vs. LA Lakers.

10 p. m. Baloncesto, NBA: Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks.



ESPN3

3 p. m. Tenis: finales de la ATP, sencillos.



Golf Latin América

12 m. Golf, PGA Tour. The RSM Classic, segunda ronda.



Star+

12:30 p. m. Tenis: finales de la ATP, dobles.



TyC Sports

3 p. m. Fútbol argentino: Estudiantes vs. Huracán.

5:15 p. m. Fútbol argentino: San Lorenzo vs. Gimnasia.

7:30 p. m. Fútbol argentino: Argentinos vs. Godoy Cruz.

Win Sports

1:10 p. m. Liga profesional de baloncesto: Sabios vs. Titanes.

7:40 p. m. Liga profesional de baloncesto: Cimarrones vs. Cafeteros.



DEPORTES