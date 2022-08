Claro Sports

6:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Burgos.

ESPN

6:20 a. m. Premier League: Fulham vs. Liverpool.

8:50 a. m. Leeds vs. Wolverhampton.

11:20 a. m. Everton vs. Chelsea.

1:50 p. m. Fútbol de Francia: Clermont vs. PSG.

6:50 p. m. Fútbol argentino: Boca vs. Platense.



ESPN2

8 a. m. Moto GP, Gran Bretaña.

9:50 a. m. Ligue 1: Estrasburgo vs. Mónaco



Star+

8:20 a. m. Bundesliga – Augsburg vs. Freiburg

8:20 a. m. Bundesliga – Bochum vs. Mainz 05

8:20 a. m. Bundesliga – Borussia Monchengladbach vs. Hoffenheim

8:20 a. m. Bundesliga – Union Berlin vs. Hertha Berlin

8:20 a. m. Bundesliga – Wolfsburg vs. Werder Bremen

8:50 a. m. Premier League: Tottenham vs. Southampton

8:50 a. m. Premier League: Bournemouth vs. Aston Villa

8:50 a. m. Premier League: Newcastle vs. Nottingham Forest

11:20 a. m. Bundesliga – Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen



Señal Colombia

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Burgos.



Win Sports

​2 p. m. Liga colombiana: Envigado vs. Magdalena

​

Win Sports +

​4:05 p. m. Liga colombiana: Tolima vs. Jaguares

6:10 p. m. Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Nacional

8:15 p. m. Liga colombiana: Millonarios vs. Cali



