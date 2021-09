Programación deportiva para este sábado 4 de septiembre

DIRECTV

Canal 610 o 619

11:45 a. m.: partido amistoso, Catar vs. Portugal

1:45 p. m.: eliminatoria Catar 2022, Ucrania vs. Francia

1:45 p. m.: eliminatoria Catar 2022, Eslovaquia vs. Croacia

ESPN

7:45 a. m.: Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Países Bajos

1:45 p. m.: partido de la eliminatoria europea al Mundial de fútbol de Catar 2022, Países Bajos vs. Montenegro

6:15 p. m.: fútbol de Argentina, Rosario Central vs. Boca Juniors



ESPN 2

8:50 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 19.



Canal Caracol

8:50 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 19.



Win Sports

8 a. m. Voleibol, suramericano masculino: Colombia vs. Perú.

11 a. m. Voleibol, suramericano masculino: Argentina vs. Chile.

6 p. m. Fútbol, Liga Colombiana: La Equidad vs. Jaguares.



Win Sports +

10 a. m. Fútbol, Liga femenina: Cali vs. La Equidad.

2 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Leones vs. Unión Magdalena.

4 p. m. Fútbol colombiano: América vs. Quindío.

8:10 p. m. Fútbol, Liga femenina: Santa Fe vs. Nacional.



DEPORTES