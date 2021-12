Claro Sports

10 p. m. Fútbol, Liga MX: León vs. Tigres.



Directv Sports

Canal 610

10:15 a. m. Fútbol, Liga española: Barcelona vs. Betis.

12:30 p. m. Fútbol, Liga española: Atlético de Madrid vs. Mallorca.

ESPN

7:30 a. m. Fútbol, Premier League: West Ham vs. Chelsea.

10 a. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Liverpool.

12 m. Fútbol, Serie A: Roma vs. Inter.

3 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Lens vs. París Saint-Germain.



ESPN2

8 a. m. Fútbol, Liga española: Sevilla vs. Villarreal.

12:30 p.m. Fútbol, Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Bayern.

2:50 p. m. Fútbol, Liga española: Real Sociedad vs. Real Madrid.



ESPN3

8:55 a. m. Fórmula 1: Gran Premio de Arabia Saudí, práctica 3.

2:50 p. m. Fútbol, Liga Argentina: Arsenal vs. Boca Juniors.

10 p. m. Baloncesto, NBA: Portland Trail Blazers vs. Boston Celtics.



ESPN4

9:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Hoffenheim vs. Eintracht Francfort.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Nápoles vs. Atalanta.



ESPN Extra

8 a. m. Tenis: ATP Challenger Sao Paulo, semifinal 1.



Star+

9:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Greuther Furth.

9:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Mainz vs. Wolfsburgo.

9:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Ausburgo vs. Bochum.

9:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Arminia Bielefeld vs. Colonia.

9:20 a. m. Tenis: ATP Challenger Sao Paulo, semifinal 2.

9:50 a. m. Fútbol, Premier League: Newcastle vs. Burnley.

9:50 a. m. Fútbol, Premier League: Southampton vs. Brighton.

10:50 a. m. Fútbol, Liga de Francia: Marsella vs. Brest.

12:20 p. m. Fútbol, Premier League: Watford vs. Manchester City.

12:40 p. m. Fútbol de Holanda: PSV vs. Utrecht.

12:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Lille vs. Troyes.

2 p. m. Golf: Abierto de la República Argentina.

2:50 p. m. Fútbol de Holanda: Ajax vs. Willem II.



Win Sports

9 a. m. Fútbol, Copa Metropolitana: La Equidad vs. Fortaleza.

11 a. m. Liga profesional de baloncesto: Cimarrones vs. Motilones.

3 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Llaneros vs. Unión Magdalena.

5 p. m. Liga profesional de baloncesto: Caribbean Storm vs. Titanes.



Win Sports +

11:15 a. m. Fútbol, Copa Metropolitana: Santa Fe vs. Bogotá.

3 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Fortaleza vs. Bogotá.

5:30 p. m. Fútbol, liga colombiana: Pereira vs. Junior.

8 p. m. Fútbol, liga colombiana: Cali vs. Nacional.



DEPORTES