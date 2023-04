ESPN



8 a. m. Serie A. Napoli vs. Salernitana.

7:30 p. m. Fútbol argentino: Boca vs. Racing.

ESPN2



6:30 a. m. Premier League: Crystal Palace vs. West Ham.

8:30 a. m. Bundesliga: Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen.

11 a. m. Serie A: Roma vs. Milan.

1:45 p. m. Serie A. Torino vs. Atalanta.

4:30 p. m. Campeonato Brasileño: Palmeiras vs. Corinthians.



ESPN4



6 a. m. Ciclismo: Vuelta a Romandía, etapa 4.



DSports



9 a. m. Liga española: Elche vs. Rayo Vallecano.

2 p. m. Liga española: Barcelona vs. Betis.



Win Sports



4:10 p. m. Liga: Unión Magdalena vs. Pasto.

6 p. m. Liga de Baloncesto: Búcaros vs. Piratas.

8:30 p. m. Liga de Baloncesto: Titanes vs. Corsarios.



Win Sports +



11 a. m. Liga femenina: Santa Fe vs. Nacional.

6:20 p. m. Liga: Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas.

8:30 p. m. Liga: Medellín vs. Nacional.



DEPORTES

