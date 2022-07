Canal Caracol

7:15 a. m. Tour de Francia, etapa 20.



ESPN

7 a. m. Tour de Francia, etapa 20.

11:30 a. m. Amistoso: Lens vs. Inter.

6 p. m. Amistoso: Bayern vs. Manchester City.

ESPN2

2 p. m. Eurocopa femenina: Francia vs. Holanda.



ESPN3

8 a. m. Amistoso: Ajax vs. Borussia Dortmund.

6 p. m. MLS: Orlando City vs. Filadelfia.



ESPN Extra

8:30 a. m. Amistoso: Stuttgart vs. Valencia.



Star+

9 a. m. Fórmula 1: clasificación Gran Premio de Francia.



Win Sports

2 p. m. Fútbol colombiano: Águilas Doradas vs. La Equidad.

4:05 p. m. Fútbol colombiano: Pasto vs. Magdalena.

10 p. m. Futsal: Real Antioquia vs. Leones de Nariño.



Win Sports+

6:10 p. m. Fútbol colombiano: Junior vs. Santa Fe.

8:15 p. m. Fútbol colombiano: Tolima vs. Nacional.



DEPORTES