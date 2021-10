Programación deportiva para este sábado 2 de octubre

Directv Sports

Canal 610

11:30 a. m. Fútbol, Liga española: Cádiz vs. Valencia.

2 p. m. Fútbol, Liga española: Atlético de Madrid vs. Barcelona.

ESPN

6:30 a. m. Fútbol, Premier League: Manchester United vs. Everton.

9 a. m. Fútbol, Premier League: Chelsea vs. Southampton.

11 a. m. Fútbol, Serie A: Torino vs. Juventus.

1:45 p. m. Fútbol, Serie A: Sassuolo vs. Inter.



ESPN2

8:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Augsburgo.

11:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: RB Leipzig vs. Bochum.

2 p. m. Moto GP: GP Américas, clasificación.



ESPN3

7:50 a. m. Fútbol, Serie A: Salernitana vs. Génova.

10 a. m. Fútbol, Liga de Francia: Montpellier vs. Estrasburgo.



Star+

7 a. m. Fútbol, Liga Española: Osasuna vs. Rayo Vallecano.

8:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Wolfsburgo vs. Borussia Moenchengladbach.

8:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Stuttgart vs. Hoffenheim.

8:20 a. m. Fútbol, Bundesliga: Hertha Berlín vs. Friburgo.

9 a. m. Fútbol, Premier League: Leeds United vs. Watford.

9 a. m. Fútbol, Premier League: Burnley vs. Norwich.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Niza vs. Brest.



Win Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia femenina, etapa 5.

2 p. m. Fútbol, Liga colombiana: La Equidad vs. Quindío.

4 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Envigado vs. Cali



Win Sports +

6:05 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Pereira vs. Nacional.

8:10 p. m. Fútbol, Liga colombiana: América vs. Huila.



Claro Sports

5 p. m. Fútbol, Liga MX: León vs. San Luis.

9 p. m. Fútbol, Liga MX: Guadalajara vs. Atlas.



DEPORTES