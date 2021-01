Programación deportiva para este sábado 2 de enero

Directv Sports

Canal 610

12:25 p. m. Fútbol, Liga de España: Getafe vs. Valladolid.

2:55 p. m. Fútbol, Liga de España: Real Madrid vs. Celta.

Canal 613

12:10 p. m. Fútbol, segunda división de España: Logroñés vs. Mirandés.



ESPN

7:20 a. m. Fútbol, Premier League: Tottenham vs. Leeds.

10 a. m. Fútbol, Liga de España: Betis vs. Sevilla.



ESPN2

7:50 a. m. Fútbol, Liga de España: Villarreal vs. Levante.

10:30 a. m. Automovilismo, Rally Dakar: podio de largada.

2:50 p. m. Fútbol, Premier League: West Bromwich vs. Arsenal.

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: New Orleans Pelicans vs. Toronto Raptors



ESPN3

9:50 a. m. Fútbol, Premier League: Crystal Palace vs. Sheffield.

12 m. Fútbol, Premier League: Brighton vs. Wolverhampton.



