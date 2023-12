Programación deportiva para este sábado 2 de diciembre

Caracol y RCN

4 p. m. Amistoso femenino: Colombia vs. Nueva Zelanda.

DSPORTS

7 a. m. Fútbol: Final Mundial Sub-17: Alemania vs. Francia.

8 a. m. Liga española: Girona vs. Valencia.

10:15 a. m. Athétic vs. Rayo Vallecano.



ESPN

10 a. m. Premier League: Arsenal vs. Wolverhampton.

12 M. Liga española: Real Madrid vs. Granada.

3 P. M. Premier League: Newcastle vs. Manchester United.



ESPN2

9:20 a. m. Bundesliga: Borussia Monchengladbach vs. Hoffenheim

12 m. Sorteo de la Eurocopa 2024



ESPN3

2:50 p. m. Liga Española: Osasuna vs. Real Sociedad.

9 p. m. NBA: Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies



ESPN Extra

12:20 p. m. Premier League: Nottingham Forest vs. Everton



Star+

8:50 a. m. Serie A: Genoa vs. Empoli

9:20 a. m. Bundesliga: Bayern Múnich vs. Union Berlin

11:50 a. m. Serie A: Lazio vs. Cagliari

2:30 p. m. Serie A: Milan vs. Frosinone



Win Sports +

6 p. m. Liga: Tolima vs. Águilas Doradas.

8:15 p. m. Cali vs. Junior.



