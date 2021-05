Programación deportiva para el sábado 15 de mayo

ESPN

5:30 a. m. Giro de Italia: Etapa 8.

11 a. m. Fútbol de Italia: Juventus vs. Inter de Milán.

1:30 p. m. Roma vs. Lazio.

3:30 p. m. Copa de la Liga Argentina: Estudiantes vs. Independiente.

7 p.m. Copa de La Liga Argentina: Colón vs. Talleres.

ESPN 2

6 a. m. Fútbol de Inglaterra: Burnley vs. Leeds United.

11 a. m. FA Cup: Chelsea vs. Leicester City

3:30 p. m. Fútbol de Argentina: Estudiantes de la Plata vs. Independiente.



Telecaribe

3 p. m. Béisbol de la MLB: Boston Red Sox vs. Los Angeles Angels.



Win Sports

8:30 a. m. Bundesliga: Hertha Berlín vs. Colonia.

12:30 p.m. Superliga de Turquia: Gozpete vs. Besiktas.

3:30 p. m. Liga profesional de Baloncesto: Piratas vs. Tigrillos.

5:30 p. m. Liga profesional de Baloncesto: Motilones vs. Búcaros.

7:30 p. m. Liga profesional de Baloncesto: Titanes vs. Sabios.



Win Sports +

8:30 a. m. Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich.

12:30 p. m. Superliga de Turquía: Galatasaray vs. Yeni Matalyaspor.



​DEPORTES