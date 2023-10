Programación deportiva para este sábado 14 de octubre

ESPN 3

7 A. M.: ATP de Shanghái.

8 A. M.: eliminatoria Eurocopa 2024, Ucrania vs. Macedonia.

5 P. M.: Grandes Ligas, Atlanta vs. Filadelfia.

8 P.M.: Dodgers LA vs. Arizona.

STAR +

8 A. M.: eliminatoria Eurocopa 2024, Irlanda vs. San Marino.

11 A. M.: Bulgaria vs. Lituania.

1:45 P. M.: Italia vs. Malta.

1:45 P. M.: Dinamarca vs. Kazajistán.

7 P. M.: Fútbol de Brasil, Cuiabá vs. Cruzeiro.



WIN SPORTS

3:30 P. M. Copa Libertadores femenina: Universidad de Chile vs. Nacional

6:30 P. M. Copa Libertadores femenina: Palmeiras vs. Olimpia

​

WIN SPORTS +

4 p. m. Liga: Pereira vs. La Equidad

6:10 p. m. Liga: Nacional vs. Medellín

8:15 p. m. Liga: Millonarios vs. Junior



