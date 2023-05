Canal Caracol

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 8.

Dsports

9:10 a. m. Liga española: Osasuna vs. Almería.

1:55 p. m. Liga española: Real Madrid vs. Getafe.



Dsports2

7 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 8.



ESPN

6:20 a. m. Premier League: Leeds vs. Newcastle.

8:50 a. m. Premier League: Aston Villa vs. Tottenham.

10:55 a.m. Serie A: Spezia vs. Milan.

1:50 p. m. Ligue 1: PSG vs. Ajaccio.

8 p. m. Boxeo: Alberto Puello vs. Rolando Romero.



ESPN2

11:20 a. m. Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Borussia Moenchengladbach.

2:30 p. m. Indycar: GP de Indianápolis.

8 p. m. Boxeo: Janibek Alimkhanuly vs. Steven Butler.



ESPN3

7:35 a. m. Moto GP: Gran Premio de Francia, sprint.

11:25 a. m. Liga española: Villarreal vs. Athlétic.



ESPN4

8:20 a. m. Bundesliga: Unión Berlín vs. Friburgo.

10:30 a. m. UFC: Preliminares.

2 p. m. UFC – Jairzinho Rozenstruik vs. Jailton Almeida.



ESPN Extra

6:50 a. m. Liga española: Real Sociedad vs. Girona.

8:55 a. m. Premier League: Southampton vs. Fulham.

6:50 p. m. Campeonato brasileño: Atlético Mineiro vs. Internacional.



Star+

7:50 a. m. Serie A: Salernitana vs. Atalanta.

8:20 a. m. Bundesliga: Wolfsburgo vs. Hoffenheim.

8:20 a. m. Bundesliga: Eintracht vs. Mainz.

8:20 a. m. Bundesliga: Bayern Múnich vs. Schalke 04.

8:20 a. m. Bundesliga: Bochum vs. Augsburgo.

8:50 a. m. Premier League: Manchester United vs. Wolverhampton.

8:50 a.m. Premier League: Chelsea vs. Nottingham Forest.

8:50 a.m. Premier League: Crystal Palace vs. Bournemouth.

9:50 a. m. Ligue 1: Estrasburgo vs. Niza.

1:30 p. m. Serie A: Inter vs. Sassuolo.

2 p. m. Campeonato brasileño: Bahía vs. Flamengo.

4:30 p. m. Campeonato brasileño: Fluminense vs. Cuiabá.

4:30 p. m. Campeonato brasileño: Palmeiras vs. RB Bragantino.



Win Sports

4 p. m. Torneo de ascenso: Cúcuta vs. Llaneros.

6 p. m. Baloncesto: Cafeteros vs. Sabios.

8:30 p. m. Baloncesto: Team Caribe vs. Caribbean.



Win Sports +

2 p. m. Liga colombiana: Medellín vs. Cali.

4 p. m. Liga colombiana: Unión Magdalena vs. Tolima.

6 p. m. Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Millonarios.

8:30 p. m. Liga colombiana: Junior vs. Pereira.



