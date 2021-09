Programación deportiva para este sábado 11 de septiembre

Directv Sports

Canal 610

2 p. m. Fútbol, Liga de España: Athlétic de Bilbao vs. Mallorca.

ESPN

6:20 a. m. Fútbol, Premier League: Crystal Palace vs. Tottenham.

9:50 a. m. Fútbol, Liga de Francia: París Saint-Germain vs. Clermont.

2:45 p. m. Tenis: US Open, final femenina.



ESPN2

8:50 a. m. Fútbol, Premier League: Manchester United vs. Newcastle.

10:55 a. m. Fútbol, Serie A: Napoli vs. Juventus.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Mónaco vs. Olympique de Marsella.

6 p. m. Boxeo: Evander Holyfield vs. Vitor Belfort.



ESPN3

9:25 a. m. Fórmula 1: clasificación Gran Premio de Italia.

11:20 a. m. Fútbol, Premier League: Chelsea vs. Aston Villa.



Win Sports

2 p. m. Fútbol, liga colombiana: Patriotas vs. Envigado.

4 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Once Caldas vs. Águilas Doradas.

6 p. m. Ciclismo: Copa de Naciones de pista



Win Sports+

11 a. m. Fútbol, torneo de ascenso: Real Santander vs. Barranquilla.

6:05 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Cali vs. América.

8:10 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Santa Fe vs. Alianza Petrolera.



DEPORTES