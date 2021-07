Programación deportiva para este sábado 10 de julio

Canal Caracol

7:10 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 14.

7 p. m. Fútbol, final de la Copa América: Argentina vs. Brasil.

Canal RCN

7 p. m. Fútbol, final de la Copa América: Argentina vs. Brasil.



Claro Sports

11:30 a. m. Automovilismo, Formula E: Gran Premio de Nueva York, clasificación.

3 p. m. Automovilismo, Formula E: Gran Premio de Nueva York, carrera.



Directv Sports

Canal 610

7 p. m. Fútbol, final de la Copa América: Argentina vs. Brasil.



ESPN

7:45 a. m. Tenis: Wimbledon, final femenina.



ESPN2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 14.



ESPN3

6:30 a. m. Rugby: test match Gales vs. Pumas.

1 p. m. Rugby: test match Irlanda vs. Estados Unidos.

3 p. m. Golf: US Senior Open, tercera ronda.



Golf Latin América

12 m. Golf, PGA Tour: John Deere Classic, tercera ronda.

5 p. m. Golf: US Senior Open, tercera ronda.



Win Sports+

11 a. m. Fútbol, Liga Femenina: América vs. Medellín.

7 p. m. Fútbol, final de la Copa América: Argentina vs. Brasil.



