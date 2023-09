ESPN

2 p. m. Fútbol de Inglaterra: Manchester United vs. Crystal Palace



7:30 p. m. Copa Suramericana: Corinthians vs. Fortaleza

ESPN2

12 p. m. Fútbol de España: Sevilla vs. Almería



2:30 p. m. Fútbol de España: Mallorca vs. Barcelona



ESPN3

7 p. m. Fútbol de Italia: Juventus vs. Lecce



ESPN EXTRA

2:30 p. m. Fútbol de Alemania: Preußen Münster vs. Bayern Múnich



Win Sports



8: 30 p. m. Liga: Deportivo Pasto vs. Atlético Huila



Win Sports +

4 p. m. Fútbol colombiano: Leones vs. Barranquilla

6:15 p. m. Liga: Unión Magdalena vs. Deportivo Cali



Star+



12:30 p. m. Fútbol de Turquía: Ístanbulspor vs. Galatasaray



DirecTv

4 p. m. Fútsal femenino: Colombia vs. Uruguay



Canal RCN

11 a. m. Clásico RCN



