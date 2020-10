Programación deportiva para el domingo 4 de octubre

WIN SPORTS +

2 p.m.: Primera B, Leones ns. Unión Magdalena

4 p.m.: fútbol colombiano, Patriotas vs. Junior

6:05 p.m.: América vs. Rionegro Águilas

8:10 p.m.: Equidad vs. Medellín

FOX SPORTS

5 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Celta

8 a.m.: fútbol de Italia, Parma vs. Hellas



DIRECTV

Canal 610-619

7 a.m.: fútbol de España, Alavés vs. Athletic

10 a.m.: fútbol de Francia, Rennes vs. Strade de Reims

11:30 a.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Granada

11:15 a.m.: Almería vs. Sporting Gijón

2 p.m.: Barcelona vs. Sevilla



ESPN 3

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Cagliari

9 a.m.: fútbol de España, Levante vs. Real Madrid

11 a.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Spezia

1:15 p.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Liverpool

7 p.m.: NFL, Filadelfia vs. San Francisco.



FOX SPORTS 2

5:15 a.m.: fútbol de Holanda, Groningen vs. Ajax

8 a.m.: fútbol de Italia, Benevemto vs. Bolonia



ESPN 2

5:30 a.m.: Giro de Italia

10::30 a.m.: fútbol de Ingleterra, Manchester United vs. Tottenham

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Nápoles



CLARO SPORTS

11 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Herta



ESPN

4 a.m.: jornada del Roland Garros

6.30 p.m.: NBA, Lakers vs. Heat



Deportes