Programación deportiva para este sábado 3 de octubre

Canal Caracol

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 1.



Directv Sports

Canal 610

11:30 a. m. Fútbol, Liga de España: Elche vs. Huesca.

2 p. m. Fútbol, Liga de España: Valencia vs. Betis.

Canal 612

2 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Niza vs. Nantes.



Canal 613

8:55 a. m. Fútbol, segunda división de España: Mirandés vs. Ponferradina.

11 a. m. Fútbol, segunda división de España: Albacete vs. Oviedo.

1:55 p. m. Fútbol, segunda división de España: Rayo Vallecano vs. Málaga.



ESPN

4 a. m. Tenis: Roland Garros.

1:50 p. m. Fútbol, Premier League: Newcastle vs. Burnley.

7 p. m. Boxeo: Mark Magsayo vs. Rigoberto Hermosillo.



ESPN2

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, primera etapa.

11 a. m. Fútbol, Premier League: Leeds United vs. Manchester City.

9:30 p. m. UFC: Holly Horm vs. Irene Aldana.



ESPN3

8:50 a. m. Fútbol, Premier League: Everton vs. Brighton.

11:20 a. m. Fútbol, Liga de España: Real Sociedad vs. Getafe.

1:30 p. m. Fútbol, Serie A: Udinese vs. Roma.

7 p. m. Fútbol, MLS: Inter Miami vs. New York City.

9:30 p. m. Fútbol, MLS: San José Earthquakes vs. LA Galaxy.



Fox Sports

8 a. m. Fútbol, Serie A: Sassuolo vs. Crotone.

1 p. m. Fútbol, Liga de España: Valladolid vs. Eibar.



Golf Latin America

3 p .m. Golf, PGA Tour: Sanderson Farms Championship, tercera ronda.



Win Sports

11 a. m. Fútbol, Bundesliga: RB Leipzig vs. Schalke 04.

2 p. m. Fútbol colombiano: Pasto vs. Boyacá Chicó.

6:05 p. m. Fútbol colombiano: Pereira vs. Tolima.



Win Sports +

8:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Stuttgart vs. Bayer Leverkusen.

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Fenerbahce vs. Fatih Karagümrük

4 p. m. Fútbol colombiano: Jaguares vs. Cali.

8:10 p. m. Fútbol colombiano: Nacional vs. Envigado.



