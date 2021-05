Programación deportiva para este miércoles 5 de mayo

DIRECTV SPORTS

Canal 612

5 p. m. Copa Suramericana, Bolívar vs. Ceará.

Canal 613

5 p. m. Copa Suramericana: City Torque vs. Guabirá.

7:30 p. m.: Copa Suramericana: Tolima vs. Emelec.



FOX SPORTS

7:30 p. m.: Copa Suramericana, Bragantino vs. Talleres de Córdoba.



FOX SPORTS 2

7 p. m. Copa Libertadores: Internacional vs. Olimpia.



ESPN

2 p. m.: Liga de Campeones, Chelsea vs. Real Madrid.

5 p. m.: Copa Libertadores, Racing vs. São Paulo.



ESPN 2

4:50 p. m. Copa Libertadores: Independiente del Valle vs. Universitario.

6:55 p. m. Copa Libertadores: Rentistas vs. Sporting Cristal.

8:55 p. m. Copa Libertadores: Universidad Católica vs. Nacional (Uruguay)



WIN SPORTS

10 a. m. Ciclismo: Vuelta a Algarve.

​3:15 p. m. Primera B: Leones vs. Fortaleza



WIN SPORTS +

3:15 p. m. Primera B: Huila vs. Cortuluá



DEPORTES