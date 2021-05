Programación deportiva para este miércoles 26 de mayo

Canal Caracol

8:15 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 17



Directv Sports

Canal 612

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Corinthians vs. River Plate de Paraguay

Canal 613

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Bahía vs. Montevideo City Torque

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Sport Huancayo vs. Peñarol



Canal 614

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Huachipato vs. San Lorenzo



ESPN

1:30 p. m. Fútbol, final de la Liga Europa: Villarreal vs. Manchester United

6:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Boca Juniors vs. The Strongest

8:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Universidad Católica vs. Nacional



ESPN2

4:50 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 17

4:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Olimpia vs. Deportivo Táchira

6:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Barcelona vs. Santos

8:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Nacional de Uruguay vs. Argentinos Juniors



ESPN3

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Independiente vs. Guabirá



ESPN Extra

6:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Astros vs. Dodgers



Fox Sports

7 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Rosario Central vs. 12 de Octubre.



Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Internacional vs. Always Ready



DEPORTES