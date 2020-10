Programación deportiva para el martes 6 de octubre

WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Santa Fe vs. Alianza Petrolera

4 p.m.: Once Caldas vs. Pereira

6:05 p.m.: Tolima vs. Millonarios

8:10 p.m.: Bucaramanga vs. Nacional

CLARO SPORTS

5 p.m. fútbol de México, Atlante vs. Cancún

9 p.m.: Pumas vs. Dorados



ESPN

5 a.m.: jornada del Roland Garros



ESPN 2

5 a.m.: etapa del Giro de Italia



ESPN 3

5 a.m.: etapa del Giro de Italia



