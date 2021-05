Programación deportiva para este jueves 20 de mayo

Canal Caracol

8:45 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 12



Claro Sports

9 p. m. Fútbol, Liga MX: Santos Laguna vs. Puebla.

Directv Sports

Canal 610

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Lanús vs. La Equidad.



Canal 612

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Guabirá vs. Montevideo City Torque.



Canal 613

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Ceará vs. Bolívar.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Corinthians vs. Sport Huancayo.



ESPN

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Argentinos Juniors vs. Nacional.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Boca Juniors vs. Barcelona.



ESPN2

4 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 12

12 m. Golf: PGA Championship, primera ronda.



ESPN3

4:25 a. m. Fórmula 1: Gran Premio de Mónaco, práctica 1.

7:50 a. m. Fórmula 1: Gran Premio de Mónaco, práctica 2.

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: 12 de Octubre vs. San Lorenzo.



ESPN Extra

2 p. m. Fútbol, liga de Bélgica: Anderlecht vs. Brujas.



Fox Sports

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Olimpia vs. Internacional.



Fox Sports 2

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Newell’s vs. Palestino.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Aragua vs. Gremio.



