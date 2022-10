ESPN

11:30 a. m. Liga de Campeones: Leipzig vs. Celtic.

2 p. m. Liga de Campeones: Real Madrid vs. Shakthar.

7:30 P. M. Fútbol argentino: River Plate vs. Estudiantes de La Plata.

ESPN2

11:30 a. m. Liga de Campeones: Salzburgo vs. Dinamo Zagreb.

2 p. m. Liga de Campeones: Benfica vs. PSG.



ESPN3

2 p. m. Liga de Campeones: Sevilla vs. Borussia Dortmund.

7:30 p. m. Fútbol de Brasil: Santos vs. Atlético Mineiro.



ESPN4

2 p. m. Liga de Campeones: Juventus vs. Maccabi Haifa.



Star+

2 p. m. Liga de Campeones: Chelsea vs. Milan.

2 p. m. Liga de Campeones: Manchester City vs. Copenhague.

7:30 p. m. Fútbol de Brasil: Flamengo vs. Internacional.



Win Sports

7:30 p. m. Liga de Futsal: Rionegro vs. Leones.



Win Sports +

7:30 p. m. Fútbol colombiano: Santa Fe vs. Millonarios.



