DSports

7 p. m. Copa Sudamericana: Academia Puerto Cabello vs. Tigre.

7 p. m. Copa Sudamericana: Guaraní vs. Emelec.

ESPN

1:50 p. m. Premier League: Manchester City vs. West Ham.

4:45 p. m. Copa Libertadores: Internacional vs. Nacional de Uruguay.

6:55 p. m. Copa Sudamericana: Millonarios vs. América Mineiro.

8:55 p. m. Copa Libertadores: Medellín vs. Metropolitanos.



ESPN2

10:50 a. m. Serie A: Juventus vs. Lecce.

1:50 p. m. Serie A: Hellas Verona vs. Inter.

4:45 p. m. Copa Libertadores: Cerro Porteño vs. Bolivar.

7:15 p. m. Copa Libertadores: Atlético Mineiro vs. Alianza Lima.



ESPN3

9 a. m. ATP de Madrid, cuartos de final.

1:50 p. m. Premier League: Liverpool vs. Fulham.



ESPN4

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España femenina, etapa 3.

6:55 p. m. Copa Libertadores: Colo Colo vs. Boca Juniors.



ESPN Extra

10:50 a. m. Serie A: Atalanta vs. Spezia.

1:30 p. m. Copa de Alemania, semifinal: Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt



Star+

10:50 a. m. Serie A: Salernitana vs. Fiorentina.

1 p. m. WTA de Madrid, cuartos de final.

1:50 p. m. Serie A: Lazio vs. Sassuolo.

1:50 p. m. Serie A: Milan vs. Cremonese.

1:50 p. m. Serie A: Monza vs. Roma.

2:30 p. m. ATP de Madrid, cuartos de final.

2:50 p. m. Liga española: Getafe vs. Celta.

7:15 p. m. Copa Libertadores: Barcelona vs. Palmeiras.



Win Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta de la Juventud, etapa 3.

8:30 p. m. Baloncesto: Motilones vs. Piratas.



Win Sports +

3:30 p. m. Copa Colombia: Cúcuta vs. Real Cartagena.



