Programación deportiva para este miércoles 28 de julio

ESPN

5 p. m. Fútbol, Florida Cup: Pumas vs. Everton.

7:45 p. m. Fútbol, Florida Cup: Millonarios vs. Nacional.

ESPN2

12:45 p. m. Fútbol, partido amistoso: RedBull Salzburg vs. Atlético de Madrid.

7 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Colón vs. River Plate.



ESPN3

2 p. m. Fútbol, partido amistoso: Olympique de Marsella vs. Saint-Etienne.



TyC Sports

12:15 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán.

2:30 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Vélez vs. Defensa y Justicia.

4:45 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Independiente vs. Patronato.



Win Sports

11:45 a. m. Fútbol, partido amistoso: Valencia vs. Zaragoza.



Win Sports +

6 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Bucaramanga vs. Envigado.

8:05 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Medellín vs. Once Caldas.



Canal Caracol

Cobertura continua de los Juegos Olímpicos.



Claro Sports

Cobertura continua de los Juegos Olímpicos.



DEPORTES