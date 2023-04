ESPN

2 p. m. Fútbol, Premier League: Manchester City vs. Arsenal.



ESPN2

2 p. m. Fútbol, Copa Italia: Inter vs. Juventus.

ESPN3



3 p. m. Fútbol, Liga española: Rayo Vallecano vs. Barcelona.



ESPN Extra



3 p. m. Fútbol, Liga española: Celta vs. Elche.



ESPN4



8:30 a. m. Ciclismo: Tour de Romandía, etapa 1.



DSports



12:30 p. m. Fútbol, Liga Española: Getafe vs. Almería

12:30 p. m. Fútbol, Liga Española: Atlético de Madrid vs. Mallorca



TyC Sports



1:30 p. m. Fútbol, Copa Argentina: Belgrano vs. Independiente Rivadavia.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Argentina: Colón vs. Colegiales.



Win Sports



2 p. m. Fútbol colombiano: Once Caldas vs. Boyacá Chicó.



Win Sports +



4:10 p. m. Fútbol colombiano: Tolima vs. Jaguares.

6:20 p. m. Fútbol colombiano: Águilas Doradas vs. Santa Fe.

8:30 p. m. Fútbol colombiano: Nacional vs. Unión Magdalena.



