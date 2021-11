Programación deportiva para este miércoles 24 de noviembre

ESPN

12:30 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Inter vs. Shakthar

2:40 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Manchester City vs. PSG

7:30 p. m. Fútbol de Argentina, Independiente vs. Boca Juniors

ESPN 2

10:30 a. m. Fútbol, Liga de Europa: Spartak vs. Nápoles

12:30 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Besiktas vs. Ajax

2:40 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Sheriff Tiraspol vs. Real Madrid

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Nets vs. Celtics.

10 p. m.: Baloncesto, NBA: Filadelfia vs. Golden State



ESPN3

2:40 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Atlético de Madrid vs. Milan



ESPN Extra

2:40 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Liverpool vs. Porto



Win Sports +

​8 p. m.: Final Copa Colombia, Pereira vs. Nacional



Star+

2 p. m. Fútbol de Venezuela: Caracas vs. Estudiantes de Mérida

2:40 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Brujas vs. Leipzig

2:40 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Sporting vs. Borussia Dortmund

7:30 p. m.: fútbol de Brasil, Fluminense vs. Internacional



DEPORTES