Programación deportiva para este miércoles 19 de mayo

Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 11.



Directv Sports

Canal 610

1:55 p. m. Fútbol, final Copa Italia: Atalanta vs. Juventus.

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Emelec vs. Tolima.

Canal 612

7 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Athlético Paranaense vs. Melgar.

Canal 613

7:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Aucas vs. Metropolitanos.



ESPN

11:50 a. m. Fútbol, Premier League: Everton vs. Wolverhampton.

4:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Vélez Sársfield vs. Unión La Calera.

6:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: River Plate vs. Santa Fe.

8:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: América vs. Deportivo La Guaira.



ESPN2

5:45 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 11.

11 a. m. Tenis: ATP 250 de Ginebra, segunda ronda.

4:50 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Sporting Cristal vs. Rentistas.

6:55 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Flamengo vs. Liga de Quito.



ESPN3

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Jorge Wilstermann vs. Arsenal.



Fox Sports

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Atlético Goianense vs. Libertad.



Fox Sports 2

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Cerro Porteño vs. Atlético Mineiro.

9 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Deportivo Táchira vs. Always Ready.



Win Sports

2 p. m. Liga profesional de Baloncesto: Cafeteros vs. Titanes.

7 p. m. Liga profesional de baloncesto: Tigrillos vs. Búcaros.

9 p. m. Liga profesional de baloncesto: Sabios vs. Piratas.



