Programación deportiva para este miércoles 14 de abril

Directv Sports

Canal 610

7 p. m. Fútbol, Recopa Suramericana: Palmeiras vs. Defensa y Justicia.



Canal 613

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Torque vs. Fénix.



ESPN

1:30 p.m. Fútbol, Liga de Campeones: Liverpool vs. Real Madrid.

7:15 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Nacional vs. Libertad.



ESPN2

4 a. m. Tenis: Masters 1000 de Montecarlo.

1:30 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Borussia Dortmund vs. Manchester City.

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Gremio vs. Independiente del Valle.



ESPN3

6 p. m. Baloncesto, NBA: Filadelfia 76ers vs. Brooklyn Nets.

8:30 p. m. Baloncesto, NBA: Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks.



ESPN Extra

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Medias Blancas de Chicago vs. Indios de Cleveland.



Win Sports

7:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Leones vs. Real Santander.



Win Sports +

3:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Llaneros vs. Real Cartagena.

5:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Valledupar vs. Boca Juniors de Cali.



