Programación deportiva para este miércoles 11 de octubre

WIN SPORTS

3 P. M. Torneo de ascenso de Colombia: última fecha en vivo

5:30 P. M. Copa Libertadores femenina: Universidad de Chile vs. Independiente Santa Fe

WIN SPORTS+

3 P. M. Copa Libertadores femenina: Atlético Nacional vs. Palmeiras

6:15 P. M. Liga: Deportivo Cali vs. Tolima

8:30 P. M. Liga: Pereira vs. Águilas Doradas



STAR+

1:30 P. M. fútbol de Europa, Gales vs. Gibraltar



ESPN 3

5:30 A. M. Tenis: ATP Shanghái, octavos de final

1 P. M. MLB: Houston vs. Minnesota



