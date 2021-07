Programación deportiva para este martes 6 de julio

Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 10.

8 p. m. Fútbol, Copa América: Argentina vs. Colombia.

Canal RCN

8 p. m. Fútbol, Copa América: Argentina vs. Colombia.



Directv Sports

Canal 610

2 p. m. Fútbol, Eurocopa: España vs. Italia.

8 p. m. Fútbol, Copa América: Argentina vs. Colombia.



ESPN2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 10.

8 p. m. Baloncesto, finales de la NBA: Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks.



ESPN3

7 a. m. Tenis: Wimbledon.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Mets de Nueva York vs. Cerveceros de Milwaukee.

9 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Marineros de Seattle vs. Yankees de Nueva York.



ESPN Extra

7 a. m. Tenis: Wimbledon.



Win Sports +

2 p. m. Fútbol, Eurocopa: España vs. Italia.

8 p. m. Fútbol, Copa América: Argentina vs. Colombia.



DEPORTES