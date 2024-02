Programación deportiva para este martes 6 de febrero

Canal RCN

11:30 a. m. Ciclismo: Tour Colombia, etapa 1.

DSports

12 m. Copa América de Futsal: Brasil vs. Uruguay

3 p. m. Copa del Rey, semifinal: Mallorca vs. Real Sociedad



DSports +

3 p. m. Copa América de Futsal: Colombia vs. Chile

5:15 p. m. Copa América de Futsal: Venezuela vs. Paraguay



ESPN

10:30 a. m. Ciclismo: Tour Colombia, etapa 1.

7:30 p. m. Copa Libertadores: Academia Puerto Cabello vs. Defensor Sporting



ESPN2

2:45 p. m. Fútbol, Copa de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Stuttgart



Win Sports

6:10 p. m. Liga: Once Caldas vs. Equidad



Win Sports +

8:20 p. m. Liga: Santa Fe vs. Bucaramanga



DEPORTES

