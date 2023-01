ESPN

2:30 p. m. Fútbol, Premier League: Arsenal vs. Newcastle.



ESPN2

2:30 p. m. Fútbol, Premier League: Everton vs. Brighton.

DSports

12:55 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Espanyol vs. Celta.

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Cacereño vs. Real Madrid.



DSports 2

12:55 p. m. Fútbol, Copa del Rey: La Nucía vs. Valencia.

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Sporting vs. Rayo Vallecano.



DSports+

12:55 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Cartagena vs. Villarreal.

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Levante vs. Getafe.



Star+

2:30 p. m. Fútbol, Superliga de Grecia: Ionikos vs. Olympiacos.

2:30 p. m. Fútbol, Premier League: Leicester vs. Fulham.

2:30 p. m. Fútbol, Premier League: Manchester United vs. Bournemouth.



