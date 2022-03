Win Sports +

6 p. m. Liga colombiana: Once Caldas vs. Tolima

8:05 p. m. Liga colombiana: Patriotas vs. América

TyC Sports

7:30 p. m. Copa de la Liga Argentina: Talleres vs. Godoy Cruz



Canal RCN

9:30 a. m.: etapa de la Vuelta a Cataluña



Star+

6:30 p. m. NBA: New York Knicks vs. Atlanta Hawks

9 p. m. NBA: Denver Nuggets vs. LA Clippers



NBA

Canal 675

7 p. m.: Toronto vs. Chicago

Canal 676

7 p. m.: Washington vs. Houston



DEPORTES