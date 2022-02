ESPN

3 p. m. Liga de Campeones: Villarreal vs. Juventus.

7:30 p. m. Copa Libertadores: Millonarios vs. Fluminense.

ESPN2

3 p. m. Liga de Campeones: Chelsea vs. Lille.

5:15 p. m. Copa Libertadores: Everton vs. Monagas.

7:30 p. m. Copa Libertadores: Plaza Colonia vs. The Strongest.



Win Sports

5:30 p. m. Liga colombiana: Águilas Doradas vs. Envigado.

7:30 p. m. Once Caldas vs. Pasto.



Star+

7:55 p. m. Tenis: ATP 500 de Acapulco.



DEPORTES