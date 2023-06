Canal Caracol

1:45 p. m. Amistoso: Alemania vs. Colombia.

Canal RCN

10:30 a. m. Vuelta a Colombia, etapa 4.

1:45 p. m. Amistoso: Alemania vs. Colombia.



ESPN

1:45 p. m. Clasificación Euro 2024: Islandia vs. Portugal.



ESPN2

1:45 p. m. Clasificación Euro 2024: Bulgaria vs. Serbia.



ESPN3

5:30 p. m. Béisbol, MLB: Rays vs. Orioles.



Win Sports

10:30 a. m. Vuelta a Colombia, etapa 4.



DEPORTES

Más noticias de Deportes