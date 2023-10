Programación deportiva para este martes 17 de octubre

Caracol y RCN

4 p. m. Eliminatorias: Venezuela vs. Chile

6:30 p. m. Eliminatorias: Ecuador vs. Colombia

9 p. m. Eliminatorias: Perú vs. Argentina

ESPN

1:30 p. m. Eliminatorias Eurocopa: Inglaterra vs. Italia.



ESPN2

7:50 a. m. Eliminatorias Eurocopa: Finlandia vs. Kazajstán

9:30 p. m. NBA, pretemporada: LA Clippers vs. Denver Nuggets



ESPN3

7 p. m. Béisbol. MLB: Phillies vs Diamondbacks.



Star+

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa: Lituania vs. Hungría

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa: Mata vs. Ucrania

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa: Irlanda del Norte vs. Eslovenia

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa: San Marino vs. Dinamarca

1:45 p. m. Eliminatorias Eurocopa: Serbia vs. Montenegro

2 p. m. Fútbol, amistoso: Francia vs. Escocia



Win Sports

6:30 p. m. Baloncesto: Titanes vs. Cimarrones



Win Sports +

7:30 p. m. Copa Libertadores femenina: Nacional vs. Palmeiras

