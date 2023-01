ESPN2 y ESPN3

7 p. m. Tenis: Abierto de Australia

DSports

1 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Real Sociedad vs. Mallorca

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Alavés vs. Sevilla



Star+

3 p. m. Fútbol, Copa de Italia: Napoli vs. Cremonese

7:30 p. m. Fútbol, amistoso: River Plate vs. Vasco da Gama

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors

10 p. m. Baloncesto, NBA: LA Clippers vs. Philadelphia 76ers



DEPORTES

