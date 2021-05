Programación deportiva para este martes 11 de mayo

El Giro de Italia, las copas de Conmebol, la Liga española, el béisbol y el baloncesto hacen parte de lo más destacado de la programación deportiva para este martes.

Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 4.



Directv Sports

Canal 610

3 p. m. Fútbol, Liga española: Levante vs. Barcelona.

7 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Talleres de Córdoba vs. Tolima.



Canal 612

1 p. m. Fútbol, Liga española: Elche vs. Alavés.

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: RB Bragantino vs. Emelec.



Canal 613

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Metropolitanos vs. Athlético Paranaense.



ESPN

11 a. m. Tenis: Masters 1000 de Madrid, segunda ronda.

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Santos vs. Boca Juniors.

7:15 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Sporting Cristal vs. Racing.



ESPN2

4:55 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 4.

1:30 p. m. Fútbol, Serie A: Nápoles vs. Udinese.

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Deportivo Táchira vs. Internacional.

7:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Montevideo City Torque vs. Independiente.



ESPN3

11:50 a. m. Fútbol, Liga española: Osasuna vs. Cádiz.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rays de Tampa Bay vs. Yankees de Nueva York.



Fox Sports

7:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Independiente del Valle vs. Palmeiras.



Fox Sports 2

5:15 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: The Strongest vs. Barcelona.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Unión La Calera vs. Flamengo.



Win Sports

7 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Team Cali vs. Motilones.

9 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Caribbean vs. Santos.



