Programación deportiva para este lunes 8 de marzo

Directv Sports

3 p. m. Fútbol, Copa Libertadores Femenina: Corinthians vs. Universitario.

5:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores Femenina: Boca Juniors vs. Deportivo Trópico.

ESPN

1 p. m. Fútbol, Premier League: Chelsea vs. Everton.

7:30 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: River Plate vs. Argentinos Juniors..



ESPN 2

6:30 a. m. Tenis: torneo ATP de Doha.

2:45 p. m. Fútbol, Serie A: Inter vs. Atalanta.



ESPN 3

8 a. m. Ciclismo: París-Niza, segunda etapa.

3 p. m. Fútbol, Premier League: West Ham vs. Leeds United.



TyC Sports

5:15 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Racing vs. Rosario Central.



Win Sports

6 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Unión Magdalena vs. Leones.



Win Sports +

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Konyaspor vs. Fenerbahce.

5:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores Femenina: El Nacional vs. América.

8 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Santa Fe vs. Pasto.



