Programación deportiva para este lunes 29 de noviembre

Directv Sports

Canal 612

3 p. m. Fútbol, Liga española: Osasuna vs. Elche.



ESPN

2:30 p. m. Fútbol: Balón de Oro.

Star+

5 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Atlético Goianense vs. Bahía.

8 p. m. Fútbol americano, NFL: Washington vs Seahawks.



TyC Sports

7:30 p. m. Fútbol argentino: Central Córdoba vs. Arsenal.



Win Sports

9 a. m. Juegos Panamericanos Junior: levantamiento de pesas.

1 p. m. Juegos Panamericanos Junior: gimnasia artística.

8:30 p. m. Juegos Panamericanos Junior: voleibol masculino.



Win Sports +

7:40 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Bogotá vs. Llaneros.



